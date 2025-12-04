Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Кошта: Казахстан играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности Европы

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 17:44
    Кошта: Казахстан играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности Европы

    Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что Казахстан играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности Европы.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в Астане состоялись переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского Совета Антониу Коштой, который впервые прибыл в Казахстан с официальным визитом.

    "Казахстан, который вышел на третье место по поставкам нефти и урана, играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности Европы. За последние десять лет ЕС стал для страны крупнейшим торговым партнером и зарубежным инвестором. Сегодня мы вступаем в новый этап укрепления наших отношений и развития экономических связей", - заявил Кошта.

    Токаев высоко оценил итоги заседания совета сотрудничества "ЕС - Казахстан": "Мы придаем особое значение вашему визиту. Он является еще одним свидетельством нашей взаимной готовности к дальнейшему расширению всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом… В этой связи я высоко оцениваю результаты заседания Совета сотрудничества "ЕС - Казахстан", состоявшегося несколько дней назад в Брюсселе".

    Казахстан Касым-Жомарт Токаев Евросоюз Антониу Кошта экономическая безопасность энергетика
    Elvis

    Последние новости

    18:28

    Стала известна причина задержания архиепископа Хачатряна - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:26

    В импортированных в Азербайджан энергетиках Nitro Max вновь обнаружено лекарство

    Здоровье
    18:13

    ЮАР берет паузу в работе G20

    Другие страны
    17:54

    К тушению пожаров в Лачыне и Кяльбаджаре привлекли два вертолета - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    17:49

    Президент Кипра: Мирное соглашение должно базироваться на территориальной целостности Украины - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    17:48

    Байрамов: Исключение территориальных претензий из Конституции Армении обеспечит прочный мир

    Внешняя политика
    17:44

    Кошта: Казахстан играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности Европы

    В регионе
    17:42

    Зеленский: Председательство Кипра в Совете ЕС может стать важным по открытию кластеров для Украины

    В регионе
    17:41
    Фото

    Азербайджан и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения

    Здоровье
    Лента новостей