Кошта: Казахстан играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности Европы

Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что Казахстан играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности Европы.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в Астане состоялись переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского Совета Антониу Коштой, который впервые прибыл в Казахстан с официальным визитом.

"Казахстан, который вышел на третье место по поставкам нефти и урана, играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности Европы. За последние десять лет ЕС стал для страны крупнейшим торговым партнером и зарубежным инвестором. Сегодня мы вступаем в новый этап укрепления наших отношений и развития экономических связей", - заявил Кошта.

Токаев высоко оценил итоги заседания совета сотрудничества "ЕС - Казахстан": "Мы придаем особое значение вашему визиту. Он является еще одним свидетельством нашей взаимной готовности к дальнейшему расширению всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом… В этой связи я высоко оцениваю результаты заседания Совета сотрудничества "ЕС - Казахстан", состоявшегося несколько дней назад в Брюсселе".