    Кошербаев и Лавров подписали план по межмидовскому сотрудничеств до 2029 года

    Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев и его российский коллега Сергей Лавров подписали в Астане план мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами на 2027-2028 годы.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом Кошербаев заявил по итогам переговоров.

    "По итогам встречи мы подписали план мероприятий по сотрудничеству между министерством иностранных дел Казахстана и России на 2027-2028 годы", - сказал Кошербаев .

    Кошербаев выразил убежденность, что итоги сегодняшних переговоров будут способствовать дальнейшему укреплению казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества.

    Стороны также обсудили вопросы торгово-инвестиционного сотрудничества. В этом контексте отмечалось, что Россия остается одним из ключевых торговых партнеров страны. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами превысил $27 млрд с ориентиром на доведение этого показателя до $30 млрд.

    Кошербаев отметил, что российские инвестиции в экономику Казахстана достигли $29 млрд, казахстанские вложения в Россию составляют около $9 млрд.

    "Также сформирован портфель совместных проектов. Среди приоритетных направлений - энергетика, транспортно-логистическая взаимосвязанность, цифровые решения и искусственный интеллект", - сообщил глава МИД Казахстана.

    Последние новости

    01:48

    Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

    Внутренняя политика
    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    Лента новостей