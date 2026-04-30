Кошербаев и Лавров подписали план по межмидовскому сотрудничеств до 2029 года

Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев и его российский коллега Сергей Лавров подписали в Астане план мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами на 2027-2028 годы.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом Кошербаев заявил по итогам переговоров.

"По итогам встречи мы подписали план мероприятий по сотрудничеству между министерством иностранных дел Казахстана и России на 2027-2028 годы", - сказал Кошербаев .

Кошербаев выразил убежденность, что итоги сегодняшних переговоров будут способствовать дальнейшему укреплению казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества.

Стороны также обсудили вопросы торгово-инвестиционного сотрудничества. В этом контексте отмечалось, что Россия остается одним из ключевых торговых партнеров страны. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами превысил $27 млрд с ориентиром на доведение этого показателя до $30 млрд.

Кошербаев отметил, что российские инвестиции в экономику Казахстана достигли $29 млрд, казахстанские вложения в Россию составляют около $9 млрд.

"Также сформирован портфель совместных проектов. Среди приоритетных направлений - энергетика, транспортно-логистическая взаимосвязанность, цифровые решения и искусственный интеллект", - сообщил глава МИД Казахстана.