Кос: Европа формирует перечень конкретных проектов с Арменией, Азербайджаном и Турцией

Европейский союз формирует перечень конкретных проектов с Арменией, Азербайджаном и Турцией для определения приоритетных направлений сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, реализуемые в регионе проекты создают основу для привлечения частных инвесторов. "Это масштабные инициативы, которые невозможно финансировать исключительно за счет средств налогоплательщиков. Поэтому важно создать условия для участия частного капитала", - подчеркнула она.

Кос отметила, что конкуренция между транспортными проектами может существовать, но полезна, поскольку стимулирует ускорение реализации проектов. "Мы рассматриваем 2030 год как ориентир. Это менее четырех лет. Господин президент, я знаю, что вы человек дела, и хотя пока не представляю, как нам удастся реализовать всё в такие сроки, верю, что это возможно", - сказала еврокомиссар, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Она добавила, что для ЕС это также новый опыт. "В определенной степени мы подталкиваем друг друга, и это хорошо. Да, процесс принятия решений в ЕС иногда непрост - нас 27 стран. Но сейчас мы видим, что проект ТРИП вместе с направлением на Нахчыван может стать настоящим прорывом для региона, особенно с учетом диалога с Турцией", - заявила Кос.