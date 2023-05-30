Коротченко: Каспийский регион приобретает ключевое значение в нынешнее время

Каспийский регион приобретает ключевое значение в нынешнее время, прежде всего с точки зрения транспортной логистики., обеспечение экспорта и импорта для российской экономики.

Каспийский регион приобретает ключевое значение в нынешнее время, прежде всего с точки зрения транспортной логистики, обеспечения экспорта и импорта для российской экономики.

Как передает Report, об этом генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко заявил на пленарной сессии "Новые возможности и приоритеты устойчивого развития Каспийского региона" в рамках III Международного научного форума "Каспий 2023: Пути устойчивого развития".

"Транспортный коридор "Север-Юг"- это основа устойчивого развития российской экономики",- сказал он.

Модератор мероприятия Евгений Сженов отметил, что прикаспийский регион является одним из самых центральных мест сегодня на планете с точки зрения актуальности политики. "Актуализацию нашей дискуссии регулярно подогревают большие встречи, которые проводит президент России. Совсем недавний разговор на форуме в Москве, до этого в Бишкеке, про актуальность и транспортного коридора Север – Юг, и другие логистические вопросы. Все это без всякого сомнения касается не только технологий, не только инфраструктуры, но конечно и образования, развития сотрудничества в науке. И отдельно я хотел бы отметить сотрудничество в сфере молодежной политики", - сказал он, напомнив, что совсем недавно прошел российско-азербайджанский форум, а Астраханский университет активно сотрудничает с вузами Азербайджана.

"Мы находимся в регионе пограничном, в регионе, где все направления очень активно друг с другом взаимодействуют. Каспийский регион стал хабом сотрудничества нескольких дружественных стран. Мне нравится, что Каспийский форум раз от раза придает смысл, который потом наши коллеги из федеральных, региональных органов исполнительной власти включают в свою работу",- добавил он.

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов отметил, что Каспийский регион является не только сосредоточением пяти стран, но и привлекает многих мировых игроков, среди которых Китай и европейские страны. "Для расширения гуманитарного сотрудничества, нам надо с партнерами выработать приоритетные точки развития экономик стран региона на 5-10 лет вперед. И когда мы аналитически будем понимать куда Каспийский регион движется, с точки зрения образования, экономического развития, экологических проблем, вот тогда мы сможем предлагать конкретные образовательные и научные программы",- сказал он.

Своими ожиданиями от участия в Международном научном форуме "Каспий 2023: пути устойчивого развития" поделился ректор Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева Константин Маркелов. Он отметил, что за счет развития кадрового потенциала, инфраструктурных проектов может быть дан толчок дальнейшему развитию технологий и различных новых направлений. "Сегодня Каспийский регион является некоторым показателем устойчивого развития", – отметил он.

Президент Южного федерального университета Марина Боровская в свою очередь отметила, что "мы сейчас находимся в цифровой экономике, и должны понимать, как из этого огромного массива знаний мы начинаем формировать проекты, приоритеты, эффективность взаимодействия развития и, переходя к экономике знаний, мы должны поменять мышление студенческого сообщества". "Экономика знаний позволяет нам не отчуждать свое знание, а, передавая его, усиливать сообщество и эти важные принципы должны формировать цели устойчивого развития. И тогда горизонт 2030, который мы для себя взяли в качестве основы поможет нам это движение вперед поддержать", - добавила она.