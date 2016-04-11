Король Саудовской Аравии выкупил в Анкаре отель и арендовал 500 автомобилей

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В связи с прибытием в Анкару короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда его администрация арендовала 500 люксовых автомобилей и полностью зарезервировала фешенебельный отель в столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает Haberturk.

Подземная парковка гостиницы оказалась мала для такого масштабного кортежа короля.

Аль Сауд известен тем, что свои зарубежные визиты проводит "на широкую ногу" и из-за требований безопасности, и в связи с желанием уединенности. Новый пятизвездочный отель, расположенный в достаточно фешенебельном районе Анкары недалеко от резиденции президента и центрального офиса правящей партии, на протяжении нескольких дней будет обслуживать только короля и его свиту. Выкуплены все номера, которых в гостинице несколько сотен, и установлен особый пропускной режим.

Для правителя Саудовской Аравии в Турцию доставлено несколько грузовиков с продовольствием, бельем и даже предметами гигиены.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд посетит Турцию с визитом 11-15 апреля. После визита в Анкару король Саудовской Аравии отправится в Стамбул, где 14-15 апреля состоится 13-й саммит Организации исламского сотрудничества.