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    ​Король Саудовской Аравии прибыл в Турцию

    У трапа саудовского монарха встретил лично глава турецкого государства

    Баку. 11 Апреля. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман бин Абдульазиз Аль-Сууд прибыл с официальным визитом в Турцию.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, у трапа короля встретил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

    Наряду с главой турецкого государства в церемонии встречи почетного гостя приняли участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и другие высокопоставленные лица.

    Турецкий президент и король прошли перед строем почетного караула и сделали совместную фотографию по просьбе журналистов.

    В ходе визита наряду с тематикой двусторонних отношений будут обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

    Вслед за Анкарой, монарх направится в Стамбул, где 14-15 апреля состоится 13-ый саммит Организации исламского сотрудничества.

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