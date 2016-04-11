​Король Саудовской Аравии прибыл в Турцию

Баку. 11 Апреля. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман бин Абдульазиз Аль-Сууд прибыл с официальным визитом в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, у трапа короля встретил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Наряду с главой турецкого государства в церемонии встречи почетного гостя приняли участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и другие высокопоставленные лица.

Турецкий президент и король прошли перед строем почетного караула и сделали совместную фотографию по просьбе журналистов.

В ходе визита наряду с тематикой двусторонних отношений будут обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Вслед за Анкарой, монарх направится в Стамбул, где 14-15 апреля состоится 13-ый саммит Организации исламского сотрудничества.