Король Малайзии прибыл в Казань

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл с визитом в Казань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

"В Казань с визитом прибыл король Малайзии султан Ибрагим. В аэропорту его встретил [глава региона] Рустам Минниханов. Гость поздравил раиса республики с вступлением в должность", - написала она в Telegram-канале.

В предыдущий раз верховный правитель Малайзии посещал Казань в начале августа.