Король Малайзии прибыл в Казань
В регионе
- 19 сентября, 2025
- 14:14
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл с визитом в Казань.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.
"В Казань с визитом прибыл король Малайзии султан Ибрагим. В аэропорту его встретил [глава региона] Рустам Минниханов. Гость поздравил раиса республики с вступлением в должность", - написала она в Telegram-канале.
В предыдущий раз верховный правитель Малайзии посещал Казань в начале августа.
