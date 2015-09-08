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    Корабли ВМФ России и морская пехота в Каспийском море приведены в полную боеготовность

    Это было сделано в рамках внезапной проверки войск

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Корабли ВМФ России и морская пехота в Каспийском море приведены в полную боеготовность. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель минобороны России по ВМФ Игорь Дыгало. 

    Отмечается, что это было сделано в рамках внезапной проверки войск.

    По его словам, корабельные соединения в Астрахани и Махачкале готовятся к развертыванию в назначенные районы акватории Каспийского моря.

    Ранее сообщалось, что в рамках проверки боеготовности войск Центрального военного округа подняты по тревоге подразделения Воздушно-космических сил.

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