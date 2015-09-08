Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Корабли ВМФ России и морская пехота в Каспийском море приведены в полную боеготовность. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель минобороны России по ВМФ Игорь Дыгало.

Отмечается, что это было сделано в рамках внезапной проверки войск.

По его словам, корабельные соединения в Астрахани и Махачкале готовятся к развертыванию в назначенные районы акватории Каспийского моря.

Ранее сообщалось, что в рамках проверки боеготовности войск Центрального военного округа подняты по тревоге подразделения Воздушно-космических сил.