Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии

Пять кораблей НАТО вошли в территориальные воды Грузии.

Пять кораблей НАТО вошли в территориальные воды Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в пограничной полиции Министерства внутренних дел.

В состав подразделения входят военные суда Испании (флагман), Италии, Болгарии, Румынии и Турции.

С участием пришвартовавшихся в порту Батуми кораблей в Черном море состоятся совместные учения со Службой пограничной охраны Грузии. Цель – расширение связей и соответствия между морскими силами Грузии и НАТО, усиление оборонной способности Грузии.