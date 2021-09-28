О нас
Report Georgia
Аудио новости

Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии

Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии Пять кораблей НАТО вошли в территориальные воды Грузии.
В регионе
28 сентября 2021 г. 11:38
Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии
0 : 00
0 : 00

Пять кораблей НАТО вошли в территориальные воды Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в пограничной полиции Министерства внутренних дел.

В состав подразделения входят военные суда Испании (флагман), Италии, Болгарии, Румынии и Турции.

С участием пришвартовавшихся в порту Батуми кораблей в Черном море состоятся совместные учения со Службой пограничной охраны Грузии. Цель – расширение связей и соответствия между морскими силами Грузии и НАТО, усиление оборонной способности Грузии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоNATO warships enter Georgian territorial waters
Версия на азербайджанском языке ФотоNATO gəmiləri Gürcüstanın ərazi sularına daxil olub

Самое важное

Состоялась презентация сайта Memorial.az и Книги памяти
ФотоСостоялась презентация сайта Memorial.az и "Книги памяти"
28 сентября 2021 г. 12:46
Дорожная полиция обратилась к водителям из-за непогоды
Дорожная полиция обратилась к водителям из-за непогоды
28 сентября 2021 г. 11:36
С завтрашнего дня открываются вузы
С завтрашнего дня открываются вузы
28 сентября 2021 г. 10:23
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября
Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября
27 сентября 2021 г. 13:45
В Баку заложен фундамент мемориального комплекса и Музея победы
В Баку заложен фундамент мемориального комплекса и Музея победы
27 сентября 2021 г. 13:39
Азербайджанский лидер: Наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом
Азербайджанский лидер: Наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом
27 сентября 2021 г. 10:44
Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
27 сентября 2021 г. 10:26
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
27 сентября 2021 г. 10:25
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 07:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi