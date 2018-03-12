Контракт на поставку С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года

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Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Контракт на поставку российских комплексов С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Турецкая сторона выражала желание ускорить его выполнение [контракта на поставку С-400], здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу с тем, чтобы ускорить выполнение контракта, начало выполнения - это, думаю, где-то начало 2020 года", - сказал Кожин.