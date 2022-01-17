Компания зятя Назарбаева "Казазот" продала пакет акций

Тимур Кулибаев, зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, продал принадлежащие ему акции компании "Казазот", производителя аммиака и аммиачной селитры.

Тимур Кулибаев, зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, продал принадлежащие ему акции компании "Казазот", производителя аммиака и аммиачной селитры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сделка была совершена в декабре, однако о ней было объявлено только сейчас.

"На Казахстанской фондовой бирже состоялись торги простых акций АО "Казазот", - сообщает компания. По ее данным, специализированные торги по приобретению простых акций АО "КазАзот" состоялись 10 декабря 2021 года. Объем активных заявок составил 85 тыс. простых акций. Средневзвешенная цена по поданным заявкам составила 788 858,82 тенге (1 810 долларов США).

"По итогам торгов 85% простых акций акционерного общества приобрело ТОО "Kazakhstan Petrochemicals", 15% остались у прежнего владельца - Бахаридина Аблазимова. Таким образом продали свои акции АО Joint Resources (100% принадлежит Тимуру Кулибаеву), Динмухамед Идрисов и Ержан Достыбаев", - говорится в пресс-релизе.

По данным сайта Казахстанской фондовой биржи, ранее компания Joint Resources, принадлежащая Тимуру Кулибаеву, владела 50% акций "Казазота".