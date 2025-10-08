Компания Telecom Armenia оштрафована на $25 тыс.

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    • 08 октября, 2025
    • 16:55
    Компания Telecom Armenia оштрафована на 10 млн драмов (около $25 тыс.).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ).

    Кроме того, на заседании КРОУ были утверждены изменения в Торговые правила оптового рынка электроэнергии, внесенные 9 апреля 2025 года.

    По итогам пересмотра Комиссия обнулила объемы регулируемых прямых договоров компании "Международная энергетическая корпорация" за ноябрь и декабрь 2025 года. Принятое решение позволит компании реализовывать всю поставляемую электроэнергию в эти месяцы на рынке "день вперед", что создаст условия для свободного ценообразования и усиления конкуренции на энергетическом рынке.

    Ermənistanda şirkət 25 min dollar cərimələnib

