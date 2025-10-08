Компания Telecom Armenia оштрафована на $25 тыс.
В регионе
- 08 октября, 2025
- 16:55
Компания Telecom Armenia оштрафована на 10 млн драмов (около $25 тыс.).
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ).
Кроме того, на заседании КРОУ были утверждены изменения в Торговые правила оптового рынка электроэнергии, внесенные 9 апреля 2025 года.
По итогам пересмотра Комиссия обнулила объемы регулируемых прямых договоров компании "Международная энергетическая корпорация" за ноябрь и декабрь 2025 года. Принятое решение позволит компании реализовывать всю поставляемую электроэнергию в эти месяцы на рынке "день вперед", что создаст условия для свободного ценообразования и усиления конкуренции на энергетическом рынке.
