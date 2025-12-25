Счетная палата: Новая информационная система улучшит госаудит

Новая информационная система Счетной палаты Азербайджана послужит дальнейшему совершенствованию государственного аудита.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель аппарата Счетной палаты Тамерлан Юсифзаде в ходе тренинга на тему "Роль медиа в корректном представлении общественности информации, касающейся государственного аудита".

По его словам, для своевременного выявления рисков анализируются бюджетные отчеты за разные периоды, финансовые данные и информация, полученная от учреждений: "Мы сравниваем данные из нескольких источников. Несоответствия и расхождения оцениваются как сигналы риска и учитываются при планировании аудита".

Юсифзаде отметил, что Палата разрабатывает планы аудита в рамках риск-ориентированного подхода: "Создаваемая Информационная система государственного аудита сделает эту работу более систематизированной. Главная цель системы - сбор на централизованной платформе, обобщение, сортировка и анализ (обработка) различной информации и отчетов государственных учреждений с использованием цифровых решений и получение результатов на основе сценариев риска".