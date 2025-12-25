Минтранс Казахстана об окончательных сроках завершения расследования авиакатастрофы самолета AZAL

Окончательные сроки завершения расследования причин авиакатастрофы воздушного судна Embraer 190 авиакомпании "Azerbaijan Airlines", выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение недалеко от Актау, зависят от завершения всех назначенных исследований и работ.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства транспорта Казахстана.

"В соответствии с положениями Приложения 13 ИКАО единственной целью расследования авиационного происшествия является предотвращение подобных случаев в будущем", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что наряду с расследованием авиакатастрофы, проводимого Комиссией по расследованию авиакатастрофы Министерства транспорта РК, ведется уголовное расследование правоохранительными органами Казахстана.

"Окончательные сроки завершения расследования авиационного происшествия, зависят от сроков завершения всех назначенных исследований и работ. Выводы о причинах(-е) происшествия и/или способствующих факторах, а также рекомендации по безопасности полетов будут изложены в Окончательном отчете", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО "Панцирь-С". Кроме того, из-за применения российской стороной средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была полностью парализована система связи азербайджанского самолета. По этой причине борт пропал с радаров в воздушном пространстве России.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира, 5 членов экипажа), среди которых 42 гражданина Азербайджана (37 пассажиров, 5 членов экипажа), 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана.

В результате катастрофы погибли 38 человек, выжили 29 человек. В авиакатастрофе погибли командир воздушного судна Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева.