    Минтранс Казахстана об окончательных сроках завершения расследования авиакатастрофы самолета AZAL

    Происшествия
    • 25 декабря, 2025
    • 17:53
    Минтранс Казахстана об окончательных сроках завершения расследования авиакатастрофы самолета AZAL

    Окончательные сроки завершения расследования причин авиакатастрофы воздушного судна Embraer 190 авиакомпании "Azerbaijan Airlines", выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение недалеко от Актау, зависят от завершения всех назначенных исследований и работ.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства транспорта Казахстана.

    "В соответствии с положениями Приложения 13 ИКАО единственной целью расследования авиационного происшествия является предотвращение подобных случаев в будущем", - говорится в сообщении.

    Ведомство отмечает, что наряду с расследованием авиакатастрофы, проводимого Комиссией по расследованию авиакатастрофы Министерства транспорта РК, ведется уголовное расследование правоохранительными органами Казахстана.

    "Окончательные сроки завершения расследования авиационного происшествия, зависят от сроков завершения всех назначенных исследований и работ. Выводы о причинах(-е) происшествия и/или способствующих факторах, а также рекомендации по безопасности полетов будут изложены в Окончательном отчете", - говорится в сообщении.

    Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

    Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО "Панцирь-С". Кроме того, из-за применения российской стороной средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была полностью парализована система связи азербайджанского самолета. По этой причине борт пропал с радаров в воздушном пространстве России.

    На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира, 5 членов экипажа), среди которых 42 гражданина Азербайджана (37 пассажиров, 5 членов экипажа), 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана.

    В результате катастрофы погибли 38 человек, выжили 29 человек. В авиакатастрофе погибли командир воздушного судна Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева.

    Qazaxıstan AZAL təyyarəsinin aviaqəzası ilə bağlı istintaqın başa çatma müddəti barədə məlumat yayıb
    Kazakhstan's Transport Ministry on final timeline for completion of AZAL plane crash investigation

    Лента новостей