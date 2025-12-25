Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Новое здание инженерного факультета Карабахского университета будет построено в короткие сроки

    Наука и образование
    • 25 декабря, 2025
    • 17:54
    Новое здание инженерного факультета Карабахского университета будет построено в короткие сроки

    Строительство нового административного здания инженерного факультета Карабахского университета планируется завершить в короткие сроки.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил декан инженерного факультета университета Гусейн Мирзаев журналистам в рамках медиатура, организованного по следам визита президента.

    Он отметил, что новое учебное здание будет оснащено аудиториями, лабораториями, библиотекой, научно-исследовательскими кабинетами, которые обеспечат качественную подготовку кадров, развитие теоретических знаний и практических навыков студентов.

    "В настоящее время на факультете работают 19 профессоров-преподавателей. Здесь обучаются в общей сложности 314 студентов. Подготовка кадров на уровне бакалавриата осуществляется по 7 специальностям, включая электротехнику и электронику, строительство, мехатронику и робототехнику, логистику и транспортные технологии, компьютерную инженерию, анализ данных и математику", - сказал он.

    Отметим, что 23 декабря президент Ильхам Алиев заложил фундамент здания инженерного факультета Карабахского университета в городе Ханкенди.

    Qarabağ Universiteti Mühəndislik fakültəsinin yeni binası qısa müddətdə inşa ediləcək
    New building for Karabakh University's Faculty of Engineering to be completed shortly

