Новое здание инженерного факультета Карабахского университета будет построено в короткие сроки
- 25 декабря, 2025
- 17:54
Строительство нового административного здания инженерного факультета Карабахского университета планируется завершить в короткие сроки.
Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил декан инженерного факультета университета Гусейн Мирзаев журналистам в рамках медиатура, организованного по следам визита президента.
Он отметил, что новое учебное здание будет оснащено аудиториями, лабораториями, библиотекой, научно-исследовательскими кабинетами, которые обеспечат качественную подготовку кадров, развитие теоретических знаний и практических навыков студентов.
"В настоящее время на факультете работают 19 профессоров-преподавателей. Здесь обучаются в общей сложности 314 студентов. Подготовка кадров на уровне бакалавриата осуществляется по 7 специальностям, включая электротехнику и электронику, строительство, мехатронику и робототехнику, логистику и транспортные технологии, компьютерную инженерию, анализ данных и математику", - сказал он.
Отметим, что 23 декабря президент Ильхам Алиев заложил фундамент здания инженерного факультета Карабахского университета в городе Ханкенди.