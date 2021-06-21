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Компания из КНР выиграла тендер на бурение новых скважин на крупнейшем газовом месторождении Туркменистана

Компания из КНР выиграла тендер на бурение новых скважин на крупнейшем газовом месторождении Туркменистана Китайская компания "CNPC Chuanging Drilling Engineering Company Ltd" выиграла международный тендер на оказание услуг по строительству новых скважин на самом крупном газовом месторождении "Галкыныш"
В регионе
21 июня 2021 г. 11:20
Компания из КНР выиграла тендер на бурение новых скважин на крупнейшем газовом месторождении Туркменистана

Китайская компания "CNPC Chuanging Drilling Engineering Company Ltd" выиграла международный тендер на оказание услуг по строительству новых скважин на самом крупном газовом месторождении "Галкыныш". Как сообщает Report, об этом на заседании правительства по видеосвязи сообщил вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу Туркменистана Шахым Абдрахманов.

По его словам, государственным концерном "Туркменгаз" был объявлен международный тендер на оказание услуг по строительству новых скважин на месторождении "Галкыныш". По итогам тендера наиболее выгодным признано предложение компании из Китая "CNPC Chuanging Drilling Engineering Company Ltd". Проект рассчитан на 30 месяцев. Оплата услуг компании будет осуществляться за счет ежегодных поставок в КНР 17 миллиардов кубометров природного газа в течение трех лет.

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