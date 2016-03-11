Комитет СНГ: Введение единой валюты в ЕАЭС возможно не ранее 2025 года

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ "Евразийский экономический союз (ЕАЭС) перейдет на единую валюту не раньше 2025 года".

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко на пресс-конференции.

В марте 2015 года президент России Владимир Путин после переговоров с лидерами Беларуси и Казахстана заявлял, что пришло время поговорить и о возможности формирования в перспективе валютного союза.

Евразийский союз, образованный Россией, Казахстаном и Беларусью, начал функционировать с 1 января 2015 года. Позже членство в нем подтвердили Армения и Кыргызстан.