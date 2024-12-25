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Комиссия во главе с зампремьера Казахстана начала работу на месте крушения самолета в Актау

Комиссия во главе с зампремьера Казахстана начала работу на месте крушения самолета в Актау Правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Казахстана Канатом Бозумбаевым прибыла в Актау и направляется к месту ЧП.
В регионе
25 декабря 2024 г. 17:14
Комиссия во главе с зампремьера Казахстана начала работу на месте крушения самолета в Актау

Правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Казахстана Канатом Бозумбаевым прибыла в Актау и направляется к месту ЧП.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, далее Бозумбаев посетит пострадавших в больнице, встретится с зарубежными коллегами, а также проведет заседание штаба.

Отмечается, что все службы МЧС, криминалист-эксперты, органы прокуратуры работают в экстренном режиме.

Комиссия создана по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, что самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау.

На борту самолета находились 67 человек, 42 из которых - граждане Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 32 выживших в результате ЧП.

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Версия на английском языке Сommission led by Kazakhstan's deputy Prime Minister begins work at plane crash site in Aktau

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