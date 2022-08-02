Комиссия Сейма Латвии признала Россию террористическим государством

Комиссия Сейма Латвии по иностранным делам единогласно приняла проект заявления о признании России террористическим государством.

Комиссия Сейма Латвии по иностранным делам единогласно приняла проект заявления о признании России террористическим государством.

Об этом передает Report со ссылкой на латвийский Delfi.

В проекте заявления Комиссии "О целенаправленных военных нападениях России на мирных жителей и общественное пространство Украины" говорится о нападениях российских войск на мирных жителей, включая преднамеренную атаку на театр в Мариуполе, ракетные удары по жилому району под Одессой, нападение на торговый центр в Кременчуге.

"Российские силы в Украине используют запрещенные международным сообществом кассетные боеприпасы, чтобы сеять страх и без разбора убивать мирных жителей", - подчеркивается в документе.

В проекте заявления отмечается, что Латвия признает действия России в Украине целенаправленным геноцидом против народа Украины.

Отметим, что после начала войны в Украине поставки российского газа в Латвию прекращались несколько раз, но с середины июня объемы начали увеличиваться. 14 июля латвийский Сейм принял решение о полном запрете транспортировки природного газа из России с первого января 2023 года.