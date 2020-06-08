Комиссия по делам несовершеннолетних поблагодарила Азербайджанскую общину Москвы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Химки отправила благодарственное письмо в адрес Азербайджанской общины Москвы за плодотворное сотрудничество и большой вклад в деятельность по профилактике социального сиротства.

Как передает российское бюро Report, благодарственное письмо было направлено от имени заместителя председателя комиссии Р.И.Пестрякова.

В письме говорится, что помощь, оказанная азербайджанской общиной нуждающимся семьям, вне всякого сомнения, направлена на укрепление института семьи.