    Комиссар Кос: Европейский союз усиливает поддержку Азербайджана

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 14:33
    Комиссар Кос: Европейский союз усиливает поддержку Азербайджана

    Евросоюз вновь подтвердил поддержку процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией и региональной связанности на Южном Кавказе.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом комиссар по расширению ЕС и политике добрососедства Марта Кос заявила по итогам визита в регион.

    "ЕС подтверждает приверженность миру, стабильности и экономическому развитию на Южном Кавказе. Евросоюз стремится укрепить связи с обеими странами путем интеграции реформ с мерами "мягкой связанности" и целевыми инвестициями в инфраструктуру", - говорится в заявлении Кос.

    ЕС также решительно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готов инвестировать в региональную связанность. "Открывая торговые маршруты, соединяя инфраструктуру и сближая людей, мы можем превратить сегодняшнюю возможность в прочный мир и общее процветание. Заявления, сделанные во время моего визита, подкрепляют это видение конкретными ресурсами, превращая недавний дипломатический прогресс в ощутимые результаты для всего региона",- сказала Кос.

    В Азербайджане комиссар Кос договорилась о создании Рабочей группы высокого уровня по экономике для укрепления экономического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном и продвижения инвестиций в рамках инициативы Global Gateway.

    Она также объявила о намерении ЕС предоставить дополнительную поддержку регионам, пострадавшим от мин.

    В рамках инициативы Team Europe, ЕС и его государства-члены уже являются донорами гуманитарного разминирования в Азербайджане, предоставив до €23 млн на эти цели.

    В Армении было объявлено о выделении второго транша Плана устойчивости и роста ЕС на сумму €270 млн, из которых €202,5 млн будут направлены на укрепление реформ и социально-экономической устойчивости.

    Во время визита в Армению еврокомиссар Кос также инициировала проведение Диалога высокого уровня по вопросам политики для мониторинга прогресса реформ по стратегическим приоритетам в двусторонней повестке. ЕС также поддержит демократическую устойчивость Армении в преддверии парламентских выборов 2026 года.

