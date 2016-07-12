Комиссар ЕC Йоханнес Хан посетит Грузию

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан посетит Грузию 14 июля, сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия".

В рамках визита комиссар ЕС примет участие в 13-й ежегодной международной конференции "Европейский путь Грузии – стабильность, развитие, многообразие", которая состоится в Батуми.

Также запланирована встреча Йоханнес Хана с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и с представителями правительства.