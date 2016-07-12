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    Комиссар ЕC Йоханнес Хан посетит Грузию

    Комиссар ЕС примет участие в 13-й ежегодной международной конференции «Европейский путь Грузии – стабильность, развитие, многообразие»

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан посетит Грузию 14 июля, сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия".

    В рамках визита комиссар ЕС примет участие в 13-й ежегодной международной конференции "Европейский путь Грузии – стабильность, развитие, многообразие", которая состоится в Батуми.

    Также запланирована встреча Йоханнес Хана с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и с представителями правительства.

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