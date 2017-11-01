Командующий КСИР заявил, что Иран не намерен увеличивать дальность своих ракет

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Тегеран не планирует увеличивать дальность своих ракет, потому что они уже способны достичь территории США.

Как передает Report, об этом заявил командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари.

«У нас есть возможности увеличить дальность своих ракет, однако в настоящее время мы ей удовлетворены, поскольку американцы находятся в радиусе 2 тыс. км от нашей страны и на их атаки последует ответ», — приводит Fars слова Джаафари.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран продолжит развивать ракетную программу.

В МИД Ирана подчеркнули, что ракетная программа Тегерана носит исключительно оборонительный характер.