Командование НАТО изгнало из армии офицера, представившего на учениях Ататюрка и Эрдогана в качестве врагов

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Военнослужащий, представивший на учениях НАТО основоположника турецкого государства Мустафу Кямала Ататюрка и нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве врагов, был изгнан из армии.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в связи с этим Объединенное центральное военное командование НАТО в Норвегии распространило заявление.

В связи с произошедшим центральное командование принесло Турции письменное извинение.

Отметим, что 16 ноября в учебном центре НАТО один из офицеров представил табло с фотографиями Ататюрка и Эрдогана как сотрудничество с врагом. Табло было распространено в социальной сети.

По этой причине Турция отозвала 40 военнослужащих с учений в Центральном командовании НАТО в Норвегии.

Согласно информации, это не первый аналогичный случай.