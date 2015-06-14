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    Количество жертв наводнения в Тбилиси возросло до пяти

    Пропавшими на настоящее время числятся около 10 человек

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/  Количество жертв наводнения в Тбилиси выросло до пяти человек, cообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Руководитель Совета государственной безопасности и управления кризисами Миндия Джанелидзе заявил о четырех погибших. 

    Мэр Тбилиси Давид Нарманиа отметил, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

    С утра патрульная полиция перекрыла в Тбилиси несколько центральных магистралей столицы, вокруг которых полным ходом развернуты неотложные спасательно-восстановительные работы после ночного ливня, вызвавшего наводнения во многих районах города.

    Мобилизованы все министерства и ведомства, службы которых вместе с резервистами ведут интенсивные работы по поиску пострадавших в затопленных водой жилых домах и ликвидации последствий стихии.

    Пропавшими на настоящее время числятся около 10 человек.

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