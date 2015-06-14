Количество жертв наводнения в Тбилиси возросло до пяти

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Количество жертв наводнения в Тбилиси выросло до пяти человек, cообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Руководитель Совета государственной безопасности и управления кризисами Миндия Джанелидзе заявил о четырех погибших.
Мэр Тбилиси Давид Нарманиа отметил, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.
С утра патрульная полиция перекрыла в Тбилиси несколько центральных магистралей столицы, вокруг которых полным ходом развернуты неотложные спасательно-восстановител
Мобилизованы все министерства и ведомства, службы которых вместе с резервистами ведут интенсивные работы по поиску пострадавших в затопленных водой жилых домах и ликвидации последствий стихии.
Пропавшими на настоящее время числятся около 10 человек.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости