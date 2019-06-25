Кочарян: Пашинян несет прямую ответственность за беспорядки в 2008 году

Нынешний премьер министр Армении Никол Пашинян несет прямую ответственность за массовые беспорядки в Ереване в марте 2008 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал бывший президент страны Роберт Кочарян.

"Нынешний премьер-министр Армении несет прямую ответственность за массовые беспорядки 1 марта 2008 года и хотел бы пересмотреть историю, найти виновных. В его представлениях виновный - я".

Говоря об ожидаемом во вторник решении Апелляционного суда по его делу, Кочарян сказал, что не хочет прогнозировать. Он добавил, что особых ожиданий у него нет.