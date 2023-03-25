Кочарян находится в Германии на лечении

Второй президент Армении Роберт Кочарян находится в Германии.

Второй президент Армении Роберт Кочарян находится в Германии.

Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

Близкие к Кочаряну люди в частных беседах отмечают, что экс-президент отправился на лечение, хотя утверждают, что серьезных проблем со здоровьем у него нет.

Также отмечается, что Кочарян устал от политической борьбы и решил пару месяцев побыть за границей. Примечательно, что с конца января экс-президент Армении не присутствовал ни на одном судебном заседании в рамках уголовного дела, по которому он проходит.

Кочаряна обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.