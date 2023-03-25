О нас

Кочарян находится в Германии на лечении

Кочарян находится в Германии на лечении Второй президент Армении Роберт Кочарян находится в Германии.
В регионе
25 марта 2023 г. 11:46
Кочарян находится в Германии на лечении

Второй президент Армении Роберт Кочарян находится в Германии.

Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

Близкие к Кочаряну люди в частных беседах отмечают, что экс-президент отправился на лечение, хотя утверждают, что серьезных проблем со здоровьем у него нет.

Также отмечается, что Кочарян устал от политической борьбы и решил пару месяцев побыть за границей. Примечательно, что с конца января экс-президент Армении не присутствовал ни на одном судебном заседании в рамках уголовного дела, по которому он проходит.

Кочаряна обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kocharyan is in Germany for treatment, Armenian media
Версия на азербайджанском языке Robert Köçəryan müalicə üçün Almaniyaya gedib

Другие новости из категории

Медведев признал, что Россия не в полной мере оказалась готова к войне в Украине
Медведев признал, что Россия "не в полной мере" оказалась готова к войне в Украине
25 марта 2023 г. 11:34
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
25 марта 2023 г. 09:21
Саргсян: Мы на подготовку истратили больше боеприпасов, чем было закуплено при Пашиняне
Саргсян: Мы на подготовку истратили больше боеприпасов, чем было закуплено при Пашиняне
25 марта 2023 г. 07:10
В Армении увеличилось число смертей от туберкулеза
В Армении увеличилось число смертей от туберкулеза
25 марта 2023 г. 05:19
ООН призывают оказать помощь пострадавшим от землетрясений в Турции
ООН призывают оказать помощь пострадавшим от землетрясений в Турции
25 марта 2023 г. 04:46
Саломе Зурабишвили: Саакашвили должны лечить в Грузии
Саломе Зурабишвили: Саакашвили должны лечить в Грузии
25 марта 2023 г. 03:09
Президент Туркменистана принял генерального секретаря СНГ
Президент Туркменистана принял генерального секретаря СНГ
25 марта 2023 г. 00:33
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
25 марта 2023 г. 00:07
Бербок и Гарибашвили обсудили процесс получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС
Бербок и Гарибашвили обсудили процесс получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС
24 марта 2023 г. 22:56
Число российских туристов в Турции выросло вдвое
Число российских туристов в Турции выросло вдвое
24 марта 2023 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi