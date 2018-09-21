Кочарян и Саргсян не приняли приглашений Пашиняна принять участие на праздничных мероприятиях

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Ни один из трех бывших президентов Армении, несмотря на официальное приглашение, не будет участвовать в сегодняшних праздничных мероприятиях по случаю Дня независимости, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что офис первого президента Левона Тер-Петросяна никак не прокомментировал его неучастие.

Руководитель офиса второго президента Роберта Кочаряна Виктор Согомонян посчитал приглашение лицемерием, отметив, что второй президент подвергается политическим преследованиям со стороны новой власти.

Никаких комментариев нет и со стороны офиса Сержа Саргсяна или РПА, но очевидно, что и третий президент тоже не примет участия в празднестве, отмечают армянские СМИ.

Напомним, руководитель Аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян заявил несколько дней назад, что все три экс-президента Армении – Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян – приглашены на праздничные мероприятия по случаю 27-ой годовщины Независимости Республики Армения.