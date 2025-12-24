Кобахидзе: Грузия намерена превратить Средний коридор в самый надежный маршрут в регионе

Модернизация железнодорожной инфраструктуры в Грузии укрепляет конкурентоспособность страны, задача правительства – в конечном итоге превратить Средний коридор в самый надежный и безопасный коридор в регионе.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на мероприятии, посвященном завершению проекта модернизации железных дорог.

"В настоящее время мир переживает геополитическую и экономическую трансформацию. Меняются цепочки поставок, и возрастает важность безопасных, предсказуемых и надежных транспортных маршрутов. В этом контексте роль Грузии должна быть усилена продуманными и стратегическими решениями, – заявил премье Грузии.

По его словам, инициативы грузинского правительства, порт Анаклия, модернизация железной дороги и дорожной инфраструктуры Восток-Запад являются выражением этой политики.

"Наше будущее - это именно интермодальная транзитная функция, которая объединит все виды транспорта в единую экосистему. В этом контексте важна и цифровизация логистических процессов, которая сейчас активно ведется", - подчеркнул он.

По словам премьера, Средний коридор это не просто альтернативный маршрут, а новый стандарт связи между Европой и Азией.

"Модернизация железной дороги является частью этой концепции. Она укрепляет нашу конкурентоспособность, увеличивает транзитный потенциал и создает прочную основу для приема растущих торговых потоков, которые в ближайшие годы еще больше увеличатся между Европой и Азией. Задача нашего правительства – в конечном итоге превратить Средний коридор в самый надежный, безопасный и эффективный коридор в регионе", – заключил Кобахидзе.