Кобахидзе: В реестре иноагентов зарегистрировались свыше 450 НПО

В Грузии более 450 неправительственных организаций (НПО) зарегистрировались в реестре на основе закона "О прозрачности иностранного влияния".

В Грузии более 450 неправительственных организаций (НПО) зарегистрировались в реестре на основе закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"С заявлением в Министерство юстиции Грузии обратились более 450 неправительственных организаций, то есть значительная часть организаций, работающих с иностранным финансированием", - заявил он.

По его словам, процесс регистрации НПО проходил на фоне давления и шантажа со стороны отдельных зарубежных организаций-доноров.