О нас

Кобахидзе: В реестре иноагентов зарегистрировались свыше 450 НПО

Кобахидзе: В реестре иноагентов зарегистрировались свыше 450 НПО В Грузии более 450 неправительственных организаций (НПО) зарегистрировались в реестре на основе закона "О прозрачности иностранного влияния".
В регионе
9 сентября 2024 г. 11:27
Кобахидзе: В реестре иноагентов зарегистрировались свыше 450 НПО

В Грузии более 450 неправительственных организаций (НПО) зарегистрировались в реестре на основе закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"С заявлением в Министерство юстиции Грузии обратились более 450 неправительственных организаций, то есть значительная часть организаций, работающих с иностранным финансированием", - заявил он.

По его словам, процесс регистрации НПО проходил на фоне давления и шантажа со стороны отдельных зарубежных организаций-доноров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi