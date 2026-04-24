    Кобахидзе: В период дипмиссии Зураба Патарадзе отношения с Азербайджаном вышли на новый уровень

    Кобахидзе: В период дипмиссии Зураба Патарадзе отношения с Азербайджаном вышли на новый уровень

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе представления кандидатуры Зураба Патарадзе на пост председателя правительства Аджарской Автономной Республики особо отметил его деятельность, связанную с Азербайджаном.

    Как сообщает местное бюро Report, глава правительства заявил, что в период работы Зураба Патарадзе послом Грузии в Азербайджанской Республике отношения между двумя странами поднялись на качественно новый уровень.

    По словам Кобахидзе, в этом процессе важную роль сыграл личный вклад Патарадзе.

    "Зураб Патарадзе – выдающийся дипломат. Особенно следует отметить его деятельность в качестве посла в Азербайджанской Республике. Именно в период его посольской миссии грузино-азербайджанские отношения перешли на новый этап, и в этом процессе он внес особый личный вклад", - подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

    Отметим, что стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном в последние годы продолжает последовательно расширяться в сферах энергетики, транспорта и торговли.

    Kobaxidze: Zurab Pataradzenin səfirliyi dövründə Azərbaycanla münasibətlər yeni mərhələyə yüksəlib

