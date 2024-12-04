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Кобахидзе: В госорганах была информация о подготовке беспорядков в Грузии в декабре

Кобахидзе: В госорганах была информация о подготовке беспорядков в Грузии в декабре В государственных органах была информация о подготовке беспорядков в Грузии в декабре.
В регионе
4 декабря 2024 г. 18:23
Кобахидзе: В госорганах была информация о подготовке беспорядков в Грузии в декабре

В государственных органах была информация о подготовке беспорядков в Грузии в декабре.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя обыски в офисах оппозиционных партий.

"Мы проверили статистику продаж пиротехники в Грузии с 1 по 27 ноября, по сравнению с прошлым годом эти продажи выросли на 90%. Они всё спланировали заранее. Сегодня правоохранительные органы вошли в офисы, изъяли материалы. Лидеры оппозиции сразу признались, что купили пиротехнику, своим признанием они еще раз показали, что за всем этим стоит партийный ресурс", - заявил грузинский прьмьер на брифинге.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: İğtişaşların hazırlanması barədə dövlət orqanlarında məlumat var idi

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