Кобахидзе: В этом году планируется выдворить из Грузии 4 тыс. нелегальных мигрантов
В регионе
- 18 февраля, 2026
- 15:39
Грузия планирует в этом году планирует выдворить из страны 4 тыс. нелегальных мигрантов.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления в парламенте.
"У нас есть очень четкая цель – искоренить нелегальную миграцию в Грузии в течение нескольких лет. Наша цель - максимально ужесточить подход и обеспечить сведение к нулю уровня нелегальной миграции в нашей стране. В этом году мы планируем выслать 4 тыс. нелегальных мигрантов, что позволит нам решить проблему нелегальной миграции", – отметил он.
По его словам, будут приняты дополнительные меры, такие как, ужесточение пограничного контроля, дальнейшее совершенствование законодательства и т. д.
