    Кобахидзе: Участники протестов в Тбилиси финансируются зарубежными спецслужбами

    В регионе
    • 12 сентября, 2025
    • 01:21
    Протестующие в Тбилиси у избирательного штаба мэра столицы Кахи Каладзе финансируются зарубежными спецслужбами.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала Imedi заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    "Эти люди, которые ходят к штабу, кто-то напрямую, кто-то нет, кто-то даже не знает об этом, управляются спецслужбами. Все это напрямую финансируется зарубежными спецслужбами", - заявил Кобахидзе.

    По его словам, это трагическое явление, участники протестов "утратили всякую идентичность" и их, в конечном итоге, надо спасать - кто-то нуждается в лечении, кто-то в психотерапии.

    Премьер подчеркнул, что ежедневные протесты, которые более полугода проходят у парламента Грузии, когда незначительное число людей перекрывает проспект Руставели, рано или поздно придется завершить так, что они больше не повторятся.

    Лента новостей