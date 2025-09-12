Кобахидзе: Участники протестов в Тбилиси финансируются зарубежными спецслужбами

Протестующие в Тбилиси у избирательного штаба мэра столицы Кахи Каладзе финансируются зарубежными спецслужбами.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Imedi заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Эти люди, которые ходят к штабу, кто-то напрямую, кто-то нет, кто-то даже не знает об этом, управляются спецслужбами. Все это напрямую финансируется зарубежными спецслужбами", - заявил Кобахидзе.

По его словам, это трагическое явление, участники протестов "утратили всякую идентичность" и их, в конечном итоге, надо спасать - кто-то нуждается в лечении, кто-то в психотерапии.

Премьер подчеркнул, что ежедневные протесты, которые более полугода проходят у парламента Грузии, когда незначительное число людей перекрывает проспект Руставели, рано или поздно придется завершить так, что они больше не повторятся.