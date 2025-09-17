Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Кобахидзе: Ряд стран Европы разжигают радикальные настроения в Грузии

    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 19:07
    Кобахидзе: Ряд стран Европы разжигают радикальные настроения в Грузии

    Некоторые страны Европы разжигают радикальные настроения в Грузии.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналистов о встрече в британском посольстве с участием оппозиционных политиков Гиги Бокерии и Гии Барамидзе.

    Грузинский премьер отметил, что представители посольств ряда европейских стран напрямую участвуют в поощрении радикальных процессов в Грузии: "Они часто встречаются с радикалами. Когда конкретные страны поощряют радикализм, это не ускользает от внимания грузинского общества и воспринимается крайне негативно".

    Он добавил, что такие случаи негативно влияют на имидж ЕС и европейских государств в целом:

    "Это наносит серьезный ущерб имиджу ЕС и европейской бюрократии в Грузии. Особенно непонятно проведение встреч с партиями, которые не участвуют в выборах".

    Кобахидзе Евросоюз радикализм посольства
    Kobaxidze: Avropanın bəzi səfirlikləri Gürcüstanda radikalizmi qızışdırır

    Последние новости

    19:36

    Зеленский: Первые пакеты по программе PURL для Украины включат ракеты для Patriot и Himars

    Другие страны
    19:26

    Украина обсудит с США гарантии безопасности

    Другие страны
    19:17

    Зеленский: У Украины два плана, первостепенный - это закончить войну

    Другие страны
    19:07

    Кобахидзе: Ряд стран Европы разжигают радикальные настроения в Грузии

    В регионе
    19:02

    Ведется подготовка встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

    Другие страны
    18:49
    Фото

    В Губе обнаружены человеческие останки

    Происшествия
    18:48

    Зеленский: Сумская операция российских войск провалилась

    Другие страны
    18:45
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    18:39

    Путин обсудил с Моди подготовку визита в Индию

    Другие страны
    Лента новостей