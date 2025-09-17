Кобахидзе: Ряд стран Европы разжигают радикальные настроения в Грузии

Некоторые страны Европы разжигают радикальные настроения в Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналистов о встрече в британском посольстве с участием оппозиционных политиков Гиги Бокерии и Гии Барамидзе.

Грузинский премьер отметил, что представители посольств ряда европейских стран напрямую участвуют в поощрении радикальных процессов в Грузии: "Они часто встречаются с радикалами. Когда конкретные страны поощряют радикализм, это не ускользает от внимания грузинского общества и воспринимается крайне негативно".

Он добавил, что такие случаи негативно влияют на имидж ЕС и европейских государств в целом:

"Это наносит серьезный ущерб имиджу ЕС и европейской бюрократии в Грузии. Особенно непонятно проведение встреч с партиями, которые не участвуют в выборах".