Кобахидзе: Решение ЕС о визовом режиме для обладателей диппаспортов - антигрузинский шаг

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал антигрузинским принятое накануне главами МИД Евросоюза решение о введении визового режима для обладателей дипломатических паспортов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал антигрузинским принятое накануне главами МИД Евросоюза решение о введении визового режима для обладателей дипломатических паспортов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом он заявил на брифинге.

"Это решение можно оценить, как антигрузинский шаг, который подрывает доверие к европейским структурам в грузинском обществе", - сказал Кобахидзе.

Он поблагодарил министров иностранных дел Венгрии, Словакии, Италии, Испании и Румынии, которые на заседании "защитили интересы грузинского народа".

Отметим, что вчера стало известно о том, что Евросоюз решил приостановить безвизовый режим для обладателей дипломатических паспортов Грузии.