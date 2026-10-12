Кобахидзе раскритиковал поведение посла ЕС в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал поведение посла Европейского Союза (ЕС) в Тбилиси Павла Герчинского на мероприятии в Кахетии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом Кобахидзе заявил на брифинге.

Он расценил действия посла на указанном мероприятии как нарушение Венской конвенции:

"Хотел бы напомнить одно выражение: после драки руки не пожимают. Также хотел бы напомнить господину Герчинскому, что после поражения на выборах песню "Оле-Ола" не поют. Это мое послание ему".

Комментируя заявления о Грузии, сделанные перед встречей глав МИД стран - членов ЕС в Люксембурге, Ираклий Кобахидзе заявил, что ряд европейских официальных лиц в отношениях с Тбилиси не учитывает реальные интересы Европы.