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    Кобахидзе раскритиковал поведение посла ЕС в Грузии

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 14:58
    Кобахидзе раскритиковал поведение посла ЕС в Грузии

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал поведение посла Европейского Союза (ЕС) в Тбилиси Павла Герчинского на мероприятии в Кахетии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом Кобахидзе заявил на брифинге.

    Он расценил действия посла на указанном мероприятии как нарушение Венской конвенции:

    "Хотел бы напомнить одно выражение: после драки руки не пожимают. Также хотел бы напомнить господину Герчинскому, что после поражения на выборах песню "Оле-Ола" не поют. Это мое послание ему".

    Комментируя заявления о Грузии, сделанные перед встречей глав МИД стран - членов ЕС в Люксембурге, Ираклий Кобахидзе заявил, что ряд европейских официальных лиц в отношениях с Тбилиси не учитывает реальные интересы Европы.

    Ираклий Кобахидзе Павел Герчинский Грузия
    Kobaxidze Aİ-nin Gürcüstandakı səfirinə xəbərdarlıq edib - ƏLAVƏ OLUNUB
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