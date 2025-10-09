Кобахидзе приветствовал соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Грузия приветствует соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в публикации премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в соцсети X.

Он расценил соглашение как обнадеживающий шаг на пути к полному перемирию и подчеркнул решающую роль президента США Дональда Трампа в данном прогрессе.

"Мы приветствуем соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Это обнадеживающий шаг на пути к миру. Дипломатические усилия президента Трампа, поддержанные Катаром, Египтом и Турцией, сыграли ключевую роль в достижении этого соглашения. Немедленное освобождение заложников заложит основу для прочного мира, и это наша общая ответственность", – заявил Кобахидзе.