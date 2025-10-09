Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Кобахидзе приветствовал соглашение о прекращении огня в секторе Газа

    В регионе
    • 09 октября, 2025
    • 22:14
    Кобахидзе приветствовал соглашение о прекращении огня в секторе Газа

    Грузия приветствует соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в публикации премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в соцсети X.

    Он расценил соглашение как обнадеживающий шаг на пути к полному перемирию и подчеркнул решающую роль президента США Дональда Трампа в данном прогрессе.

    "Мы приветствуем соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Это обнадеживающий шаг на пути к миру. Дипломатические усилия президента Трампа, поддержанные Катаром, Египтом и Турцией, сыграли ключевую роль в достижении этого соглашения. Немедленное освобождение заложников заложит основу для прочного мира, и это наша общая ответственность", – заявил Кобахидзе.

    Ираклий Кобахидзе Грузия США мирный план по Газе
    Kobaxidze Qəzza zolağında əldə olunan atəşkəs razılaşmasını alqışlayıb

    Последние новости

    22:35

    ХАМАС: Посредники и администрация США гарантируют, что конфликт в Газе завершен

    Другие страны
    22:30

    Ермак: Украина вернула 23 ребенка и подростка с оккупированных территорий

    Другие страны
    22:23

    В Словакии разбился спортивный самолет

    Другие страны
    22:22

    ООН: В Газу поступает менее 20% от необходимого объема помощи

    Другие страны
    22:14

    Кобахидзе приветствовал соглашение о прекращении огня в секторе Газа

    В регионе
    22:06

    В США заявили о ключевой роли энергетики в завершении российско-украинской войны

    Другие страны
    22:05
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял участие в неофициальном ужине глав государств СНГ в Душанбе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    21:56

    МИД: Задержанные на судне с гумпомощью для Газы азербайджанцы будут освобождены

    Внешняя политика
    21:40

    На западе ФРГ над авиабазой НАТО заметили неопознанный беспилотник

    Другие страны
    Лента новостей