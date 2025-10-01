Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Дании

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе завтра примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Дании.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил сам премьер.

По его словам, главная тема дискуссии – "Экономическая безопасность - снижение европейских зависимостей".

"Наши национальные интересы должны быть представлены везде, у меня будет возможность принять участие в панели, в формате круглого стола, где я буду говорить о нашей стране, особенно об экономических вопросах", - сказал он.