Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Дании
В регионе
- 01 октября, 2025
- 13:18
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе завтра примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Дании.
Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил сам премьер.
По его словам, главная тема дискуссии – "Экономическая безопасность - снижение европейских зависимостей".
"Наши национальные интересы должны быть представлены везде, у меня будет возможность принять участие в панели, в формате круглого стола, где я буду говорить о нашей стране, особенно об экономических вопросах", - сказал он.
Последние новости
14:11
Фото
III Игры СНГ: Сборная Азербайджана U-16 вышла в финалФутбол
14:04
ВОЗ: В ДРК 42 человека скончались от лихорадки Эбола с начала сентябряЗдоровье
14:03
Премьер Дании: Гибридная война РФ должна объединить ЕС для обеспечения безопасностиДругие страны
13:56
Польша продлила погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля 2026 годаДругие страны
13:54
ВБ планирует аграрный проект в Азербайджане с акцентом на пользователейАПК
13:53
СМИ: Для мира на Кавказе недопустимо игнорировать минную угрозу в АзербайджанеВ регионе
13:41
Билеты на матч Франция - Азербайджан поступили в продажуФутбол
13:40
В регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозыЭкология
13:40