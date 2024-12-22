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Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью за назначение новых выборов

Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью за назначение новых выборов Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предостерег президента Саломе Зурабишвили от мысли назначить новые парламентские выборы, иначе это обернется для нее уголовной ответственностью.
В регионе
22 декабря 2024 г. 15:31

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предостерег президента Саломе Зурабишвили от мысли назначить новые парламентские выборы, иначе это обернется для нее уголовной ответственностью.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом он заявил на брифинге.

Грузинский премьер отметил, что в субботу Зурабишвили встретилась с представителями оппозиции и НПО с намерением назначить парламентские выборы.

По словам Кобахидзе, парламентские выборы в Грузии, согласно действующему законодательству, назначаются в трех случаях: повторные выборы, когда ЦИК или Конституционный суд аннулируют итоги ранее прошедших выборов, очередные выборы, когда истекает четырехлетний срок полномочий депутатов парламента, и внеочередные выборы, когда парламент не выражает доверие правительству.

Премьер подчеркнул, что если президент все-таки решится назначить новые парламентские выборы по какой-то другой причине, за это ей будет грозить уголовная ответственность.

"Посмотрим, где она (Зурабишвили - ред.) продолжит жить, за решеткой или на свободе", - заключил Кобахидзе.

Напомним, что парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов.

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