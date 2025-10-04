Кобахидзе: правящая в Грузии партия побеждает на выборах во всех муниципалитетах
В регионе
- 04 октября, 2025
- 18:16
Кандидаты от правящей в Грузии партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" одерживают уверенную победу с результатом выше 70% во всех муниципалитетах страны.
Как передает Report, об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Согласно данным наших избирательных штабов, "Грузинская мечта" уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах. Более того, согласно данным наших избирательных штабов, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах фиксируется результат выше 70% в пользу "Грузинской мечты", - сказал Кобахидзе.
По данным грузинского ЦИК, к 17:00 на избирательные участки пришло 1 175 817 избирателей, что составляет 33,5% от общего числа.
