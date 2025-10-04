Кобахидзе: правящая в Грузии партия побеждает на выборах во всех муниципалитетах

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В регионе
    • 04 октября, 2025
    • 18:16
    Кандидаты от правящей в Грузии партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" одерживают уверенную победу с результатом выше 70% во всех муниципалитетах страны.

    Как передает Report, об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    "Согласно данным наших избирательных штабов, "Грузинская мечта" уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах. Более того, согласно данным наших избирательных штабов, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах фиксируется результат выше 70% в пользу "Грузинской мечты", - сказал Кобахидзе.

    По данным грузинского ЦИК, к 17:00 на избирательные участки пришло 1 175 817 избирателей, что составляет 33,5% от общего числа.

    İrakli Kobaxidze: Bütün bələdiyyələrdə nəticələrin 70 faizdən çoxu "Gürcü Arzusu"nun lehinədir

