Кобахидзе: правящая в Грузии партия побеждает на выборах во всех муниципалитетах

Кандидаты от правящей в Грузии партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" одерживают уверенную победу с результатом выше 70% во всех муниципалитетах страны.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Согласно данным наших избирательных штабов, "Грузинская мечта" уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах. Более того, согласно данным наших избирательных штабов, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах фиксируется результат выше 70% в пользу "Грузинской мечты", - сказал Кобахидзе.

По данным грузинского ЦИК, к 17:00 на избирательные участки пришло 1 175 817 избирателей, что составляет 33,5% от общего числа.