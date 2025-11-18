Кобахидзе поддержал инициативу о запрете голосовать на выборах в парламент за границей

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поддержал инициативу правящей партии "Грузинская мечта" разрешить голосование на парламентских выборах только на территории республики.

Как передает Report, об этом он сказал в эфире программы "В свободном пространстве" Аджарской общественной телерадиовещательной службы.

"Реально на прошедших парламентских выборах голосование в других странах никак не повлияло на окончательные итоги, но видим, что наши граждане в других странах подвержены иностранному влиянию в силу ряда причин, поэтому выборы должны проводиться там, где полностью распространяется юрисдикция нашей страны", - заявил Кобахидзе.

"Думаю, можно хотя бы на один день приехать на родину, своими глазами увидеть и оценить обстановку и сделать выбор", - сказал премьер.

Глава грузинского правительства также отметил, что внеочередных выборов в стране не будет и они состоятся 28 октября 2028 года.

"Выборы состоятся 28 октября 2028 года в порядке, предусмотренном Конституцией. Если завтра пройдут внеочередные выборы, "Грузинская мечта" легко получит конституционное большинство. Как вы видели на местных выборах, наша поддержка еще больше возросла. Поэтому разговоры (оппозиции - ред.) о внеочередных выборах - пустой фарс, сами они их не организуют. Сами предпочитают подождать три года, но не сокращать себя снова, - подчеркнул Кобахидзе.

Спикер парламента Шалва Папуашвили 17 ноября сообщил журналистам, что "Грузинская мечта" начала работу над законопроектом о проведении парламентских выборов только на территории Грузии.