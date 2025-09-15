Кобахидзе обвинил Хоштарию в получении финансирования из России
В регионе
- 15 сентября, 2025
- 20:23
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением по поводу задержания лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштарии и подверг ее резкой критике.
Как сообщает грузинское бюро Report, премьер заявил, что согласно грузинскому законодательству, прокуратура обязана возбудить уголовное дело, если причинен ущерб на сумму более 150 лари.
Кобахидзе также обвинил Хоштарию в получении финансовой поддержки из России.
Напомним, что правоохранительные органы задержали Элене Хоштарию, обвинив ее в нанесении ущерба предвыборным баннерам мэра Тбилиси Кахи Каладзе. По данному факту ведется расследование по статье 187 Уголовного кодекса Грузии.
