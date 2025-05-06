Кобахидзе назван кандидатом на пост председателя правящей партии Грузии

Выдвижение кандидатуры действующего премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на пост председателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузии" приветствуется, поскольку он и так принимает активное участие в партийных вопросах.

Выдвижение кандидатуры действующего премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на пост председателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузии" приветствуется, поскольку он и так принимает активное участие в партийных вопросах.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил депутат от правящей партии Леван Махашвили.

"Кто станет председателем партии - заранее сказать не могу, но если будет выдвинута кандидатура Кобахидзе на пост руководителя партии, я это только приветствую, и для него это не будет ново, ведь он уже занимал этот пост. Он и с позиции премьер-министра активно участвовал в партийных вопросах", - заявил депутат.

Нового председателя правящей партии изберут в среду, 7 мая, на съезде партии. Место председателя партии стало вакантно после того, как Ираклий Гарибашвили, занимавший этот пост с февраля 2024 года, 25 апреля заявил, что уходит из политики.