Кобахидзе назвал правильным решение Германии отозвать посла в Тбилиси

Правительство Германии приняло правильное и прагматичное решение, отозвав посла из Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что сотрудничество, партнерство и дружба с Германией имеют очень давние традиции.

По словам Кобахидзе, когда прибудет новый посол, правительство Грузии будет абсолютно открыто к сотрудничеству с ним: "Мы уверены, что все, что господин Фишер (Петер Фишер - ред.) хотел разрушить, будет восстановлено очень скоро".

"Думаю, что правительство Германии приняло правильное и прагматичное решение. Нахождение этого человека в нашей стране было абсолютно контрпродуктивным для Германии. Ни один посол не навредил грузино-германским отношениям, наоборот, все предыдущие послы внесли позитивный вклад в развитие грузино-германских отношений. То, что его предшественники строили 30 лет, господин Фишер практически разрушил. Я не знаю, когда правительство Германии примет это решение, но когда придет новый посол, мы будем абсолютно открыты к сотрудничеству с ним", - заявил журналистам премьер-министр.