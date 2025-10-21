Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Кобахидзе назвал правильным решение Германии отозвать посла в Тбилиси

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 16:40
    Кобахидзе назвал правильным решение Германии отозвать посла в Тбилиси

    Правительство Германии приняло правильное и прагматичное решение, отозвав посла из Тбилиси.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Он отметил, что сотрудничество, партнерство и дружба с Германией имеют очень давние традиции.

    По словам Кобахидзе, когда прибудет новый посол, правительство Грузии будет абсолютно открыто к сотрудничеству с ним: "Мы уверены, что все, что господин Фишер (Петер Фишер - ред.) хотел разрушить, будет восстановлено очень скоро".

    "Думаю, что правительство Германии приняло правильное и прагматичное решение. Нахождение этого человека в нашей стране было абсолютно контрпродуктивным для Германии. Ни один посол не навредил грузино-германским отношениям, наоборот, все предыдущие послы внесли позитивный вклад в развитие грузино-германских отношений. То, что его предшественники строили 30 лет, господин Фишер практически разрушил. Я не знаю, когда правительство Германии примет это решение, но когда придет новый посол, мы будем абсолютно открыты к сотрудничеству с ним", - заявил журналистам премьер-министр.

    Ираклий Кобахидзе Германия Петер Фишер
    Лента новостей