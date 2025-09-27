Кобахидзе: Наша цель - возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа

У Грузии есть конкретная цель и задача - возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа, с конкретной дорожной картой.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили с американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке будет способствовать возобновлению стратегического партнерства.

"Очень хорошо, что эта встреча состоялась. Что касается США, то у нас есть конкретная цель и задача - возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа, с конкретной дорожной картой. Надеюсь, что и эта встреча будет этому способствовать. Мы к этому полностью готовы. В остальном будем ждать позиции американцев", - отметил он.