Кобахидзе: Наша цель - возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 11:54
    У Грузии есть конкретная цель и задача - возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа, с конкретной дорожной картой.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили с американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке будет способствовать возобновлению стратегического партнерства.

    "Очень хорошо, что эта встреча состоялась. Что касается США, то у нас есть конкретная цель и задача - возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа, с конкретной дорожной картой. Надеюсь, что и эта встреча будет этому способствовать. Мы к этому полностью готовы. В остальном будем ждать позиции американцев", - отметил он.

