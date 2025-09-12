Кобахидзе: Мы приняли Закон "О прозрачности", потому что столкнулись с попытками переворота

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил необходимость принятого в стране Закона "О прозрачности" (об иноагентах - ред.).

Как сообщает местное бюро Report, глава правительства заявил в эфире телеканала Imedi, что Грузия постоянно сталкивается с попытками революции, и именно поэтому был принят такой закон.

"Мы против постоянных попыток революции, и именно поэтому был принят закон "О прозрачности". Они не могут вступить с нами в дискуссию и открыто сказать, что, если захотим, сделаем революцию", - сказал Кобахидзе.

По его словам, нынешняя администрация США также в свое время подтвердила, что финансовые ресурсы Вашингтона направлялись на организацию революций в различных странах.

"Каких-либо аргументов против Закона "О прозрачности" нет. Нынешняя американская администрация подтвердила, что в прошлом для организации революций в разных странах использовалось иностранное финансирование, в частности особенно средства из Вашингтона. В Грузии мы также были свидетелями таких планов", - подчеркнул премьер-министр.