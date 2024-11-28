Кобахидзе: Мы хотим, чтобы к 2028 году ВВП Грузии на душу населения превысил $36 тыс.

Правительство Грузии планирует предпринять меры для того, чтобы к 2028 году ВВП страны на душу населения превысил 36 тыс. долларов.

Правительство Грузии планирует предпринять меры для того, чтобы к 2028 году ВВП страны на душу населения превысил 36 тыс. долларов, а доходы от туризма достигли 6,4 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, представляя парламенту программу правительства под названием "К Европе только с миром, достоинством и процветанием".

"У нас есть очень амбициозный план, амбициозная программа, которую я сегодня еще раз представил парламенту Грузии и общественности. Через четыре года мы предстанем перед обществом с нашим отчетом, и наша ответственность заключается в том, чтобы добросовестно выполнить каждый пункт этой программы", - отметил он.

По его словам, согласно прогнозам, к 2028 году безработица в Грузии снизится до 4%, что ниже среднего показателя в странах ЕС. Этому поспособствует создание 200 тыс. рабочих мест. В целом, за последние годы в стране было создано 700 новых предприятий.

Кобахидзе также отметил, что в ближайшие четыре года 1,5 млн лари (547,4 тыс. долларов) будут направлены на поддержку бизнеса.