Кобахидзе: Моральная ответственность за события 4 октября лежит на всех участниках

На митинг с требованием свержения власти вполне сознательно пришли около 5-7 тысяч человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что преступление, совершенное в рамках акции, видели все, и ответ государства на это неизбежен:

"За все, что произошло 4 октября, моральная ответственность лежит на всех, кто там был. Что касается юридической ответственности тех, кто участвовал в насилии, вы знаете, что в отношении них принимаются меры правового характера. Определенное количество людей установлено, и в отношении них будут приняты меры правового характера. Не исключено, что число задержанных в связи с последними событиями увеличится. Еще раз подчеркиваю, что государство не может закрывать глаза на подобные случаи".