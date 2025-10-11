Kobaxidze: Tbilisidəki 4 oktyabr aksiyasında 5–7 min nəfər məhz çevriliş məqsədilə iştirak edib
Region
- 11 oktyabr, 2025
- 16:13
Tbilisidə oktyabrın 4-də keçirilən aksiyaya 5–7 min nəfər tam şüurlu şəkildə çevriliş məqsədilə iştirak edib.
Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze deyib.
O qeyd edib ki, aksiya çərçivəsində törədilən cinayəti hər kəs görüb və dövlətin buna cavab verməsi qaçılmazdır:
"Təbii, oktyabrın 4-də baş verənlərin mənəvi məsuliyyəti həmin insanların hamısının üzərinə düşür. Zorakılıqda birbaşa iştirak edən şəxslər hüquqi məsuliyyətə cəlb olunacaq. Son hadisələrlə bağlı saxlanılanların sayının artması istisna deyil. Bir daha qeyd edirəm, dövlət belə hallara göz yuma bilməz".
Son xəbərlər
16:45
Foto
Yağışlar Qubada meyvə bağlarına ziyan vurub, almanın kilosu 6-7 qəpiyə düşübBiznes
16:37
Zelenski və Tramp telefon danışığı aparırDigər ölkələr
16:37
Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcəkFərdi
16:37
"Daşkəsən Dəmir Filiz" sığortaçı seçirMaliyyə
16:32
Livan İranın yardımından imtina edibRegion
16:30
Almaniya Kansleri Qəzza üzrə razılaşmanın imzalanma mərasiminə qatılmaq üçün Misirə gedəcəkDigər ölkələr
16:16
Baş nazir: Gürcüstan ABŞ ilə münasibətləri "təmiz səhifə"dən bərpa etmək niyyətindədirRegion
16:13
Kobaxidze: Tbilisidəki 4 oktyabr aksiyasında 5–7 min nəfər məhz çevriliş məqsədilə iştirak edibRegion
16:06