    Kobaxidze: Tbilisidəki 4 oktyabr aksiyasında 5–7 min nəfər məhz çevriliş məqsədilə iştirak edib

    Region
    • 11 oktyabr, 2025
    • 16:13
    İrakli Kobaxidze

    Tbilisidə oktyabrın 4-də keçirilən aksiyaya 5–7 min nəfər tam şüurlu şəkildə çevriliş məqsədilə iştirak edib.

    Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze deyib.

    O qeyd edib ki, aksiya çərçivəsində törədilən cinayəti hər kəs görüb və dövlətin buna cavab verməsi qaçılmazdır:

    "Təbii, oktyabrın 4-də baş verənlərin mənəvi məsuliyyəti həmin insanların hamısının üzərinə düşür. Zorakılıqda birbaşa iştirak edən şəxslər hüquqi məsuliyyətə cəlb olunacaq. Son hadisələrlə bağlı saxlanılanların sayının artması istisna deyil. Bir daha qeyd edirəm, dövlət belə hallara göz yuma bilməz".

    Кобахидзе: Моральная ответственность за события 4 октября лежит на всех участниках

